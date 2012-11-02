До скандального київського окружкому прибув Тягнибок
00:09, 02 листопада 2012Політика
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До ОВК 223 прибув лідер "Свободи" Олег Тягнибок, який висловив упевненість у тому, що перемогу його представника Юрія Левченка вдасться відстояти.
"Якщо нам вдасться вистояти тут, ми маємо шанс побудувати правову державу... Народ прокинувся, купа дзвінків, листів. Вся Україна, весь світ дивиться за цим округом", - сказав він.
"В нас тут стільки людей, що ми будь-яку атаку відіб’ємо", - цитує Українська правда.
Водночас "свободівці" стверджують, що на вулиці з’явилися люди з жовтими пов’язками і "готують провокації".
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