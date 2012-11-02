До скандального київського окружкому прибув Тягнибок

"Якщо нам вдасться вистояти тут, ми маємо шанс побудувати правову державу... Народ прокинувся, купа дзвінків, листів. Вся Україна, весь світ дивиться за цим округом", - сказав він.

"В нас тут стільки людей, що ми будь-яку атаку відіб’ємо", - цитує Українська правда.

Водночас "свободівці" стверджують, що на вулиці з’явилися люди з жовтими пов’язками і "готують провокації".