Миколаївський суд пішов звіряти версії протоколів з конфліктної ОВК

Таке рішення було щойно прийняте головуючим суддею. Суд оголосив перерву на 20 хвилин, протягом яких має намір звірити результати голосування на всіх 186 виборчих дільницях 132 округу.

Представники опозиційного кандидата Аркадія Корнацького попросили суд перевірити протоколи дільничих виборчих комісій, оскільки переконані, що протоколи нині сфальсифіковані на користь кандидата від Партії регіонів Віталія Травянка.

Суд витребував з ОВК оригінали протоколів по всьому округу. Опозиція зі свого боку надала копії з мокрими печатками і просить суд звірити ще раз результат підрахунку.