Фаринник: Міліція свідомо не розголошує подробиці пошуку караванського стрільця

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник.

"Мазурка ніхто не знімав з розшуку. Його розшукують, але це не означає, що ми могли б уже його знайти, так, як ми хотіли, найближчим часом. З часом ми вже знатимемо, і будемо, я думаю, рапортувати про те, що ми його знайшли", - сказав він.

На запитання, чи має у своєму розпорядженні МВС інформацією, чи живий Я.Мазурок, В.Фаринник відповів: "Я не можу підтверджувати чи спростовувати чутки".

Він наголосив: "Я знаю одне, що він у нас у розшуку, але де він перебуває, говорити про це не можна, бо це є інформацією, яку використовує злочинець, аби знати, як поводитися в тій чи іншій ситуації".

Також В.Фаринник не відповів на питання, перебуває підозрюваний в Україні чи за її межами.

"Я не можу про це говорити. У мене такої інформації немає, де він може бути", - додав В.Фаринник.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного важко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживають заходів з його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження Ярослав Мазурок.

10 жовтня в МВС повідомили, що підозрюваного оголошено в міжнародний розшук. Його дані виставлено на сайті Інтерполу.