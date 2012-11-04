Гриценко запропонував Об'єднаній опозиції на знак протесту обнулити списки

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно я вніс Арсенію Яценюку, як голові Ради Об'єднаної опозиції "Батьківщина", пропозицію: негайно (завтра, максимум у вівторок) скликати З'їзд ВО "Батьківщина" – обнулити і партійний список, і список мажоритарників. В Раду за цих умов – не йти! Бо інакше втратимо довіру людей, які нас підтримали, а це – найважливіше!", - зазначив А.Гриценко. Він повідомив, що його ідею підтримали Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов та Сергій Соболєв. «З іншими лідерами партій зв'язуємося. Бо всі в різних ОВК зараз воюють. Сам теж зараз їду до Канева підтримати людей», - написав А.Гриценко.