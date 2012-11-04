Гриценко запропонував Об'єднаній опозиції на знак протесту обнулити списки

12:14, 04 листопада 2012
Політика
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Один з лідерів опозиції Анатолій Гриценко запропонував Об'єднаній опозиції обнулити свої списки на знак протесту проти фальсифікацій на виборах.

Анатолій Гриценко під час засідання ВР. Київ, 20 вересня

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно я вніс Арсенію Яценюку, як голові Ради Об'єднаної опозиції "Батьківщина", пропозицію: негайно (завтра, максимум у вівторок) скликати З'їзд ВО "Батьківщина" – обнулити і партійний список, і список мажоритарників. В Раду за цих умов – не йти! Бо інакше втратимо довіру людей, які нас підтримали, а це – найважливіше!", - зазначив А.Гриценко. Він повідомив, що його ідею підтримали Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов та Сергій Соболєв. «З іншими лідерами партій зв'язуємося. Бо всі в різних ОВК зараз воюють. Сам теж зараз їду до Канева підтримати людей», - написав А.Гриценко.

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