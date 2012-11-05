В УДАРі хочуть, щоб рішення про відмову від мандатів було консолідованим

Про це заявив кандидат в народні депутати від партії «УДАР» Віктор Пинзеник в ефірі «5-го каналу» в неділю.

«Для нас надзвичайно важливо і принципово, щоб це була одностайна позиція трьох політичних сил – «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу», - наголосив В.Пинзеник.

За його словами, «УДАР» розглядає можливість складення депутатських мандатів, і це не є проблемою.

«Я думаю, що тут буде одностайна позиція нашої політичної сили», - запевнив В.Пинзеник.