В УДАРі хочуть, щоб рішення про відмову від мандатів було консолідованим
08:22, 05 листопада 2012Політика
2938 0
Партія «УДАР» хоче, щоб рішення про «обнулення» списків було консолідованим всіма трьома опозиційними партіями, які увійшли до нового парламенту.
Віктор Пинзеник
Про це заявив кандидат в народні депутати від партії «УДАР» Віктор Пинзеник в ефірі «5-го каналу» в неділю.
«Для нас надзвичайно важливо і принципово, щоб це була одностайна позиція трьох політичних сил – «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу», - наголосив В.Пинзеник.
За його словами, «УДАР» розглядає можливість складення депутатських мандатів, і це не є проблемою.
«Я думаю, що тут буде одностайна позиція нашої політичної сили», - запевнив В.Пинзеник.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter