До ЦВК вже прийшла тисяча мітингувальників (додані фото)

У Києві біля будівлі Центральної виборчої комісії України на мітинг проти фальсифікацій результатів парламентських виборів збираються прихильники опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 10.00 до будівлі ЦВК вже прийшли близько тисячі мітингувальників, які, зокрема, тримають в руках прапори ВО «Свобода», ВО «Батьківщина» та партії «Удар Віталія Кличка».

Також на площі біля Центрвиборчкому присутні кілька десятків співробітників міліції, у тому числі бійці спецпідрозділу «Беркут».