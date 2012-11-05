До ЦВК вже прийшла тисяча мітингувальників (додані фото)
10:05, 05 листопада 2012Політика
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Біля ЦВК прихильники опозиції збираються на мітинг проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.
У Києві біля будівлі Центральної виборчої комісії України на мітинг проти фальсифікацій результатів парламентських виборів збираються прихильники опозиції.
Під ЦВК звбираються люди
Як передає кореспондент УНІАН, станом на 10.00 до будівлі ЦВК вже прийшли близько тисячі мітингувальників, які, зокрема, тримають в руках прапори ВО «Свобода», ВО «Батьківщина» та партії «Удар Віталія Кличка».
Також на площі біля Центрвиборчкому присутні кілька десятків співробітників міліції, у тому числі бійці спецпідрозділу «Беркут».
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