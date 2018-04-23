Чи матиме Київ свого „Шварца”?

Ось і маємо першого кандидата на заміщення мера столиці Леоніда Черновецького. Про свої наміри вдруге взяти участь у наступних виборах київського міського голови заявив колишній „срібний призер” мерських перегонів у Києві, відомий український боксер Віталій Кличко. Аякже, такий приклад перед очима – нев’янучий могутній „Шварц” у ролі губернатора Каліфорнії!

Привід – „усі ті дії, які сьогодні відбуваються в Київраді, які відбуваються в Києві”. Очевидно, Кличко-старший мав на увазі нещодавній скандал з черговим масштабним дерибаном київської землі.

За нинішнього „пропорційного” стану українського політикуму незвично виглядає, коли політик виступає самовисуванцем, а не кандидатом від якоїсь солідної політичної сили. Тим паче що блок Кличка по суті розчинився в інших силах, ПРП, яка до нього входила, цілком і повністю відійшла до БЮТ.

У пресі багато писали про істинну мотивацію мерських заяв Кличка. Після поразки на перегонах торік Віталій Кличко відійшов на другий план, оскільки не знадобився жодній політичній силі для участі в дострокових парламентських виборах. Тепер, після тривалого простою, потрібно надолужувати згаяне. Адже, кажуть соціологи, прямий мерський рейтинг культового боксера за півтора року істотно скоротився.

Характерною є обмовка в заяві Кличка: „Я буду брати участь у наступних виборах мера. Якщо будуть вибори…” Її слід розуміти таким чином: „Якщо будуть дострокові вибори”. Справді, якщо вибори міського голови відбудуться у визначений законом термін, у 2009 році, то нині прорахувати ситуацію в настільки віддаленому майбутньому просто неможливо. Надто розбурханим і нестабільним є політичне сьогодення. Проте імовірність того, що за два роки Кличко загубиться серед численних претендентів на посаду мера, є надзвичайно високою. Чим підтримувати увагу суспільства до себе?

Віталій Кличко явно розраховує на дострокові вибори в Києві. Але тут усе залежатиме від того, яку буде створено коаліцію. Якщо „демократичну”, з прем’єром Юлією Тимошенко, то можна не сумніватися, що вже за два-три місяці буде призначено дострокові вибори мера та Київради. Шалений 46-відсотковий рейтинг БЮТ у столиці просто диктує потребу оперативного розвитку успіху. А от якщо коаліція буде „широка” (парафування і навіть підписання всяких там угод, як відомо, в Україні нічого не означає), то жодних дострокових виборів у Києві стовідсотково не буде. Навіщо „донам” чи Вікторові Ющенку віддавати столицю Юлії Володимирівні як чудовий плацдарм на президентські вибори? Адже підтриманий БЮТ кандидат переможе напевне. Краще шукати важелі для „стриноження” Черновецького, наприклад, шляхом розділення посад міського голови та глави КМДА.

Припустимо, що Тимошенко таки „укатає” Віктора Андрійовича, очолить уряд та ініціює дострокові вибори в Києві. Якими є шанси Віталія Кличка на зайняття „космічного” кабінету на Хрещатику, 36?

Насамперед вони залежать від того, чи підтримає мерські амбіції відомого спортсмена Юлія Тимошенко, владарка симпатій мало не половини киян. Між тим не так давно „сердешна леді” чітко заявила про те, що БЮТ висуватиме на мера Києва лише власного члена, фактично відмовивши Кличкові в підтримці. Щоправда, прізвище „щасливчика” назване не було, але в Тимошенко є вибір між „полум’яним трибуном” Миколою Томенком, досвідченим апаратником Йосипом Вінським та жорстким менеджером Олександром Турчиновим.

Крім того, мерство в Києві може бути використане Тимошенко як засіб повної прив’язки до себе „самооборонця” Юрія Луценка, який зробив уже серйозні кроки назустріч Юлії Володимирівні. Дивись – і стане Юрій Віталійович тим самим „висуванцем від БЮТ”. Або хоча б „єдиним кандидатом від демократичних сил”.

Проти Віталія Кличка грає ще й історія його стосунків з екс-мером Олександром Омельченком. Сан Санич роками опікав свого улюбленця, спонсорував, носив на руках по рингу після перемог, допомагав у бізнесі, готував собі наступника. Лиш про одне просив: почекати ще п’ять років. Не дочекався... А хто вчинив так один раз із своїм покровителем, може вчинити і двічі, і тричі. Чи не тому Кличко зрештою не зміг заручитися і підтримкою Президента Ющенка?

Дехто пов’язує відхід до парламентського списку БЮТ колишнього глави виборчого штабу Кличка Володимира Бондаренка саме зі втратою віри в перспективи „підопічного”. Натомість, як стверджують ЗМІ, Віталій нині зблизився з керівником тресту „Київпідземшляхбуд” бізнесменом Дмитром Андрієвським і навіть переїхав до фешенебельного офісного центру, де знаходиться особистий офісДмитра Йосиповича. Як пожартував один з депутатів Київради від БЮТ, коментуючи цю ситуацію „это встретились два одиночества...” Річ у тім, що Андрієвський відійшов від столичних “нашоукраїнців” після відставки з поста керівника фракції НУ в Київраді й опинився в політичному вакуумі. У нього є гроші, але немає політичної команди.

Сукупність цих факторів – не користь того, що Київ обзаведеться власним „Шварцем”. Як вважає політолог Віталій Кулик, у разі поразки на мерських виборах Кличко може взагалі піти з політики. Хоча в будь-якому разі він матиме в Київраді власну, хай, може, і невеличку фракцію.

Микола Писарчук