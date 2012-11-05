Кожем'якін: Опозиція почекає з «обнуленням» до оголошення результатів

Про це заявив лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін.

Він не виключив, що до 12 листопада (дня офіційного оголошення виборів) можуть бути ухвалені рішення, які повернуть перемогу по низці округів представникам опозиції, пише Радіо Свобода.

При цьому Кожем’якін наголосив, що мова йде не тільки про мажоритарників від «Батьківщини», але і про представників «Свободи» та УДАРу.

Лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» також додав, що наразі тривають перемовини між трьома опозиційними силами, які пройшли до парламенту, щодо можливості відмови від мандатів.