Член ЦВК заявив, що в Україні вільних виборів не було

Як передає кореспондент УНІАН, результати виборів у цих двох округах оголосив член ЦВК, куратор регіону Олександр Шелестов.

"Визнати обраними народними депутатами Сергія Клюєва, який балотувався в одномандатному виборчому окрузі № 46, та Віталія Борта, який балотувався в одномандатному виборчому окрузі № 56", - йдеться у рішенні ЦВК.

Під час обговорення цього рішення член ЦВК Ігор Жиденко висловив окрему думку. Зокрема, він вважає, що "вільних виборів в Україні не було". "У багатьох округах виборчий процес перетворився на фарс. Відповідно до законодавства, забороняється здійснювати підкуп, маніпуляції, погрози, які перешкоджають вільному вибору виборців. Всі ці явища були під час виборчого процесу, мали поширений характер. Вони також знайшли відображення у висновках міжнародних спостерігачів", - сказав І.Жиденко.

У свою чергу О.Шелестов зазначив, що в цих округах відсутні судові рішення та судові провадження стосовно результатів вибрів.

Голова ЦВК Володимр Шаповал зазначив, що результати голосування у 46-му та 56-му округах занесені до протоколу Центрвиборчкому.

Відповідно до результатів виборів, С.Клюєв отримав 73,10% голосів виборців. Його найближчий конкурент – представник ВО "Батьківщина" Костянтин Матейченко – отримав 10,67% голосів виборців.

Представник Партії регіонів В.Борт, який балотувався в одномандатному виборчому окрузі № 56, отримав 71,08%, у той час як його найближчий конкурент - представник Компартії України Денис Молоков - отримав лише 12,10%.