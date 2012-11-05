Беркут спробував розігнати мітинг під ЦВК

Про це повідомляє "Українська правда".

За його словами, "беркутівцям" віддали наказ "Шоломи на голову", після чого вони почали наступ на людей.

"Зайшли на газон, почали всіх тиснути, а потім раптом зупинилися, постояли там десь хвилину і відійшли назад", - розповів активіст Юрій Барабаш.

За його словами, дехто з людей під час наступу був повалений на землю.

"Зараз вони знаходяться організованими групками з боку метро і ярмарку", - розповів активіст.