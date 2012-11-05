Секретар ЦВК каже, що черкаська ОВК привезла якісь дивні протоколи

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.Лукаш заявила під час представлення членами комісії нібито підсумкового протоколу про результати голосування в окрузі.

"Якісь дивні документи, які складно назвати протоколом, підписані 8 членами комісії", - сказала Т.Лукаш перед тим, як надати можливість члену ОВК оголошувати відомості, внесені нібито до протоколу.

Член комісії повідомив, що йому невідомо, де перебуває голова, заступник та секретар ОВК.

"Починаючи з 29 жовтня, в комісії почали відбуватися незвичайні ситуації. 30 жовтня зник системний адміністратор по команді невідомих мені осіб. Незважаючи на це, до електронної системи були внесені 100% даних", - повідомив представник ОВК.

Проте, згідно з відомостями, які він зачитав, Партію регіонів підтримали 21,34% виборців, "Батьківщину" – 32,82%, "УДАР" – 22,29%, КПУ – 9,28%, ВО "Свобода" – 13,56%. За мажоритарною системою переможцем став кандидат від ВО "Батьківщина" Микола Булатецький – 40,79% голосів виборців.

"Я пропоную прийняти ці документи для подальшого реагування", - сказала Т.Лукаш.

Голова ЦВК погодився прийняти документи ОВК № 194.

Таким чином, за станом на 17.15 5 листопада ЦВК прийняла паперові протоколи від 210 з 225 окружних виборчих комісій, створених для проведення виборів народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, представники Об’єднаної опозиції «Батьківщина» неодноразово заявляли про порушення в роботі ОВК № 194.

Зокрема, 4 листопада народний депутат від НУ-НС Леся Оробець направила до генпрокурора Віктора Пшонки звернення, в якому вимагає порушити кримінальну справу проти голови ОВК №194 за знищення виборчої документації.

Зокрема Л.Оробець стверджує, що голова ОВК 194 Ольга Козько протягом безперервного засідання комісії 2 листопада вчинила декілька грубих порушень закону «Про вибори народних депутатів України», внаслідок чого було зупинено встановлення підсумків голосування у відповідному окрузі. Л.Оробець наголосила, що 2 листопада після завершення прийому протоколів ДВК голова ОВК О.Козько та 6 інших членів комісії підписали протокол про підсумки голосування у 194-му окрузі.

«Після цього голова комісії О.Козько самовільно незаконно знищила зазначений протокол, чим по суті вчинила кримінально каране діяння - знищення виборчої документації, за яке ч.2 ст.158 Кримінального кодексу України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років», - вказала Л.Оробець.

Депутат зауважила, що надалі голова ОВК, посилаючись на нібито погане самопочуття, викликала швидку допомогу та була відвезене до лікарні. При цьому О.Козько категорично відмовилася віддати печатку або покласти її у сейф, а також віддати ключі від сейфу, в якому ймовірно знаходяться оригінали протоколів ДВК, додала Л.Оробець.