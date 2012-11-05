Янукович назвав Блохіна однією зі знакових постатей

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.Янукович наголосив, що професіоналізм О.Блохіна, його блискучий талант футболіста і тренера високо цінують українські вболівальники. «Ви подарували багато незабутніх моментів усім шанувальникам футболу - спочатку своєю грою, потім - здобутками ваших вихованців», - сказав Президент.

Він звернув окрему увагу на авторитет, яким користується О.Блохін у міжнародної спортивної спільноти. В.Янукович також відзначив внесок видатного спортсмена у розвиток українського футболу. «Ви, без перебільшення, є однією зі знакових постатей нашого футболу. Ваш життєвий шлях та спортивні здобутки й сьогодні надихають молодих людей іти у цей вид спорту і працювати на майбутні перемоги», - сказав він.

Президент висловив переконання, що Україна і світ ще стануть свідками нових яскравих тренерських здобутків О.Блохіна.