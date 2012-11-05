Опозиціонери вимагають зустрічі з головою ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, А.Яценюк, О.Тягнибок та В.Кличко знаходяться у приміщенні ЦВК та радяться між собою щодо подальших дій.

На запитання УНІАН, чи вимагатимуть вони зустрічі з В.Шаповалом, А.Яценюк сказав: «Так».

У даний час ЦВК продовжує приймати для аналізу паперові протоколи з окружних виборчих комісій. Голова ЦВК В.Шаповал головує у засіданні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку голова ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» А.Яценюк, лідер ВО «Свобода» О.Тягнибок та лідер партії «УДАР» В.Кличко передали голові ЦВК В.Шаповалу вимоги, ухвалені учасниками мітингу проти фальсифікацій результатів виборів.

Опозиція вимагала від В.Шаповала оголосити перемогу кандидатів у депутати від опозиційних партій, чия перемога в 13 округах підтверджена офіційними протоколами.

Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).

ЦВК має намір звернутися до парламенту з проханням призначити повторні вибори у цих округах.