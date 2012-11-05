Ківалов каже, що «обнулення» списків - махінація

Про це сказано у переданому УНІАН коментарі С.Ківалова.

«По-перше, ні одна, ні кілька партій не мають права «визнати неповноважним парламент». Навіть якщо бажаючих буде 100% депутатів. Згідно з Конституцією, прерогативою достроково припиняти повноваження парламенту наділений Президент - але не політичні партії. Перш ніж робити гучні заяви, треба хоча б орієнтуватися в законодавстві!

По-друге, в опозиції, мабуть, переплутали поняття «обнуління виборчого списку» і «відмова реєструватися народним депутатом», - заявив С.Ківалов.

Він зазначив, що повноваження партій «пущать або не пущать» фігурантів своїх виборчих списків закінчилися 15 жовтня.

«В даний час, коли голосування вже відбулося, а результати виборів ще офіційно не оприлюднені, жоден суб'єкт виборчого процесу не має права довільно викреслювати, дописувати, і тим більше «обнуляти» виборчі списки. Звичайно, ЦВК уповноважений скасувати реєстрацію кандидата в депутати, який змінив громадянство України на іноземне, виїхав на ПМП за кордон, і так далі. Коли ж ЦВК оприлюднить результати, кожен народний обранець буде самостійно вирішувати, реєструватись чи йому народним депутатом або відмовитися від депутатського мандата. Юридично, партії, їх спікери та з'їзди до цього не будуть мати жодного відношення », - пояснив С.Ківалов.

За його словами, якщо більше 150 новообраних народних депутатів відмовляться реєструватися, то Верховна Рада 7-го скликання не зможе почати свою роботу.

«Доведеться чекати, поки« відмовників-пропорціональщіков »змінять наступні за виборчим списком, а по кожному« відмовників-мажоритарників »проводити ще одні, дострокові вибори. Якщо і наступні за списками відмовляться реєструватися - виникне пікантна ситуація. Стратегам від опозиції, сподіваюся, відомо, що дострокові вибори в багатомандатному виборчому окрузі не передбачені виборчим законом ... А поки новий парламент в кількості не менше 300 депутатів не зможе зібратися на перше засідання, роботу продовжить діючий парламент », - зазначив голова комітету Верховної Ради з питань правосуддя.

На думку С.Ківалова, виходить, у цьому і полягає задумка «демаршу» опозиції.