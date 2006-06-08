Регіони понад усе хочуть до коаліції
"А хтось чогось затягує цю справу незрозуміло куди"
Народний депутат України від Партії регіонів Петро МЕЛЬНИК заявляє, що фракція ПР зробить «усе можливе, щоб коаліція була з нашою участю». Про це він заявив у коментарі УНІАН у Сімферополі.
При цьому народний депутат назвав «Нашу Україну», Блок Юлії Тімошенко і Соціалістичну партію України «лебедем, раком і щукою», які не зможуть сформувати коаліцію без Партії регіонів, де «є професіонали».
«Без «регіонів» у коаліції майбутнього в України немає. Я особисто не бачу перспективи без «регіонів», - заявив П.МЕЛЬНИК. - Все-таки ми зробимо все можливе, щоб коаліція була з нашою участю».
П.МЕЛЬНИК також заявив, що «регіонали» ведуть активні переговори про створення міжфракційної коаліції з усіма політичним силам, що пройшли до парламенту України, проте домовленості про її створення поки що не досягнуті. «Ми всім пропонуємо - і БЮТ, і СПУ, і "Нашій Україні", і комуністам. Триває переговорний процес, - зазначив член парламентської фракції Партії регіонів. - Нам треба коаліцію створювати, а хтось чогось затягує цю справу незрозуміло куди!».