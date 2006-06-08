Регіони понад усе хочуть до коаліції

Народний депутат України від Партії регіонів Петро МЕЛЬНИК заявляє, що фракція ПР зробить «усе можливе, щоб коаліція була з нашою участю». Про це він заявив у коментарі УНІАН у Сімферополі.

При цьому народний депутат назвав «Нашу Україну», Блок Юлії Тімошенко і Соціалістичну партію України «лебедем, раком і щукою», які не зможуть сформувати коаліцію без Партії регіонів, де «є професіонали».

«Без «регіонів» у коаліції майбутнього в України немає. Я особисто не бачу перспективи без «регіонів», - заявив П.МЕЛЬНИК. - Все-таки ми зробимо все можливе, щоб коаліція була з нашою участю».

П.МЕЛЬНИК також заявив, що «регіонали» ведуть активні переговори про створення міжфракційної коаліції з усіма політичним силам, що пройшли до парламенту України, проте домовленості про її створення поки що не досягнуті. «Ми всім пропонуємо - і БЮТ, і СПУ, і "Нашій Україні", і комуністам. Триває переговорний процес, - зазначив член парламентської фракції Партії регіонів. - Нам треба коаліцію створювати, а хтось чогось затягує цю справу незрозуміло куди!».