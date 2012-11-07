Кличко: Або влада визнає поразку в 13 округах, або ВР - нелегітимна

Про це повідомили УНІАН в прес-службі партії.

За словами В.Кличка, спроби призначити перевибори у п’яти округах, де й так виграли опозиційні кандидати, – "це теж шулерство".

«Ми готові відмовитися від мандатів у нелегітимній Верховній Раді, щоб в країні відбулися нові вибори за новими правилами, тобто за новим законом. Але щоб так сталося, потрібне консолідоване рішення і вчинок трьох політичних сил. Разом з нами це мають зробити «Батьківщина» і «Свобода», – підкреслив В.Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).

6 листопада Верховна Рада України рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих п’яти одномандатних округах.