Дослідження: за ПР голосували жінки, за УДАР - молодь, а за «Свободу» - освічені

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна під час прес-конференції «Уточнення результатів національного екзит-полу'2012».

Так, згідно з остаточними даними національного екзит-полу'2012 щодо результатів голосування на парламентських виборах, 56% виборців були прихильниками партії, за яку проголосували, ще до початку виборчої кампанії. Найбільше такого стабільного електорату мали Партія регіонів - 67%, ВО «Батьківщина» - 64%, КПУ - 59% та ВО «Свобода» - 50%. При цьому серед виборців старше 60 років 68% знали, за кого голосуватимуть, до початку виборчої кампанії, а серед виборців віком до 30 років – лише 43%.

І.Бекешкіна відзначила, що підтримка ВО «Свобода» істотно зростає зі зростанням рівня освіти виборців: 5% серед виборців партії з неповною середньою освітою, 8,5% – із загальною середньою, 11% – із середньою спеціальною, 12% – із незакінченою вищою і 17% – серед виборців з вищою освітою. При цьому підтримка «УДАРу» найвища серед виборців із незакінченою вищою освітою - 22%, а підтримка КПУ зі зростанням освітнього рівня виборців падає: лише 9% виборців з вищою чи неповною вищою освітою.

Підтримка Партії регіонів найвища серед виборців з неповною середньою освітою - 36% і зменшується зі зростанням освітнього рівня виборців: 31% виборців із загальною та спеціальною середньою освітою і 24% виборців із повною та неповною вищою освітою.

«Чим нижчий рівень освіти, тим більше ці виборці схильні підтримувати Партію регіонів», - сказала І.Бекешкіна і додала, що підтримка «Батьківщини» рівномірна в усіх освітніх групах.

Також І.Бекешкіна зауважила, що жінки більше проголосували за ПР - 32% та ВО «Батьківщина» - 26,5%, ніж чоловіки - відповідно, 25% і 22%. Натомість чоловіки більше підтримали «УДАР» - 18% та ВО «Свободу» - 14%, ніж жінки - відповідно, 13% і 11%.

При цьому у молоді віком до 30 років лідером є «УДАР» - 26%, а Партія регіонів посідає перше місце у виборців усіх вікових груп, за винятком наймолодших. Підтримка «Батьківщини» доволі рівномірна в усіх вікових групах, за винятком наймолодших, рівномірною в усіх вікових групах є й підтримка ВО «Свобода». А от підтримка КПУ прямо зростає з віком.

Крім того, відзначила І.Бекешкіна, ВО «Батьківщина» найбільшу підтримку отримала в селах - 29%, ПР менше підтримали в обласних центрах - 22% і більше – в інших містах - 32% та селах - 30%. За КПУ найбільше голосували у містах, які не є обласними центрами - 14%, а за «Свободу» найбільше голосували в обласних центрах - 18%, як і за «УДАР» - 19%.

Остаточні дані національного екзит-полу'2012 щодо результатів голосування на парламентських виборах віддають Партії регіонів - 28,4% голосів виборців, Об'єднаній опозиції “Батьківщина” - 24,7%, партії «УДАР Віталія Кличка» - 15,5%, Всеукраїнському об`єднанню “Свобода” - 12,3% та Комуністичній партії України - 11,6%.