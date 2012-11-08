У Януковича стурбовані одностайністю голосування по тюрмах

Представник Президента у Верховній Раді Юрій Мирошниченко звертає увагу на питання прозорості голосування на спец дільницях, де зафіксована аномальна явка та беззаперечна підтримка Партії регіонів. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«У мене особисто виникають питання до дільниць, де не може людина вільно висловити свою точку зору, де вона є залежною, де немає спостерігачів і де дуже і дуже одностайне голосування. Ця проблемна виникла не на цих виборах, вона існує протягом цієї історії України», - заявив Мирошниченко.

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«Ми маємо всі боротися, всі політики, всі зацікавлені сторони через перехресний контроль, повинні виявляти такі факти. Недарма Президент звернувся до Генерального прокурора з тим, щоби він у найкоротші терміни дав оцінку правову тим діям, які відбуваються в округах, по інших місцях, в тому числі і спецдільницях, там де є аномальні явища, які ставлять під сумнів голосування на таких дільницях», - додав він.