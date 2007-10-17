Ющенко закликає негайно розпочати роботу нового парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає невідкладно виконати всі необхідні процедури для початку роботи нового парламенту.

На цьому Президент наголошує у своїй Заяві про офіційні результати дострокових виборів і формування парламентської коаліції, текст якої передано УНІАН.

“Закликаю невідкладно виконати всі необхідні процедури для початку роботи нового парламенту – Верховної Ради України VI скликання”, - наголосив В.ЮЩЕНКО, зазначивши, що згідно з Конституцією України коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, офіційно формується з дня відкриття першого засідання парламенту.

“Політичні рамки цього процесу вже визначились”, - додав В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що виборчий процес пройшов демократично і законно, та висловив вдячність усім виборцям, які взяли участь у голосуванні, а також громадським і міжнародним спостерігачам.

“Усе суспільство, ми всі мали дуже важливу мету – навчити політиків нести пряму відповідальність перед власним народом. На мій погляд, відбувся принциповий урок. Його висновки – чіткі і, сподіваюсь, ясні для всіх”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.