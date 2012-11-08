Кабмін виділив країнам Близького Сходу аж мільйон гривень допомоги
14:37, 08 листопада 2012Політика
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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про надання 1 млн грн як гуманітарної допомоги країнам Близького Сходу, в яких знаходяться постраждалі у результаті війни в Сирії.
Урял України потурбувався про сирійських біженців
Відповідне розпорядження № 873 від 7 листопада розміщено на сайті уряду.
Згідно з документом, кошти будуть виділені з резервного фонду держбюджету.
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Президент України Віктор Янукович розпорядився надати гуманітарну допомогу країнам Близького Сходу, на території яких знаходяться особи, які постраждали в результаті збройного конфлікту у Сирійській Арабській Республіці.
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