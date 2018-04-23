Франчук у чорному, Могилевська в прозорому, Білик – у весільному

Дочка Кучми – дружина олігарха Пінчука – Олена Франчук разом зі своїм фондом «АнтиСНІД» продовжує боротися досить оригінальним методом проти поширення СНІДу в Україні. Учора в рамках Українського тижня моди в Києві пані Франчук уже вдруге за цей рік організувала акцію Love Fashion AID (спробуйте перекладіть!) за участю українських зірок, присвячену боротьбі з хворобою ХХІ століття.

У цьому проекті взяло участь 38 українських дизайнерів. Кожен з них підготував для колекції по два образи, присвячені ВІЛ-позитивним людям.

– Цією акцією, – сказала Олена Франчук кореспондентові УНІАН, – ми хочемо морально підтримати ВІЛ-інфікованих, бо для них дуже важливо відчувати моральну підтримку, це один зі складників їхнього емоційного стану. Для таких людей важливо не відчувати себе відторгнутими суспільством, ізгоями, вони хочуть гідно боротися зі своєю хворобою, і ми мусимо їм в цьому допомагати.

Сама Олена, демонструючи смуток, одягнулася у сукню чорного кольору, чорні колготи й чобітки. Прикраси на ній теж символізували печаль – руку їй прикрашав скромний браслет у вигляді чорного ремінця з двома квіточками, викладеними діамантами.

Дефіле Love Fashion AID розпочала – на правах Олениної подруги – народна артистка України Наталка Могилевська, яка була одягнена в біле, повністю прозоре плаття від Оксани Караванської. На руці Могилевська носила червону пов’язку з написом «Stop AIDS». Пізніше Наталка зізналася:

– Сподіваюся, що вперше і востаннє наділа цю пов’язку...

З нею на подіум вийшла маленька ВІЛ-інфікована дівчинка, яка плакала, а Наталка не знала, як її заспокоїти...

Ані Лорак теж вийшла на подіум з ВІЛ-позитивною дівчинкою, і теж у прозорому, білого кольору платті від Діани Дорожкіної, але її дівчинка не плакала.

Моделі, за задумом режисера показу Олексія Залевського, виходили виключно парами. Серед них були такі, що символізували лесбіянок, геїв і “традиціоналів”.

Наприклад, співачка Світлана Лобода зі своєю напарницею демонстрували затятих наркоманок, хворих на СНІД.

А президент громадської організації «Гей-форум України» Святослав Шеремет зі своїм бойфрендом Станіславом, яких одягнув дизайнер Артем Климчук, демонстрували самих себе – гомосексуалів.

Після показу Святослав Шеремет із задоволенням поділився з УНІАН своїми враженнями від акції:

– Дуже сміливо з боку Олени Франчук залучити до акції одностатеві пари. Ми з бойфрендом дуже задоволені, що нас запросили... Ми зараз перебуваємо в стані неймовірного натхнення, чудового настрою, нам дуже все сподобалося.

Ми поцікавилися в учасників акції, чи користуються вони презервативами до чого закликає соціальна реклама “АнтиСНІДу”.

Святослав дав ствердну відповідь, додавши: «З превеликим задоволенням».

У ролі моделей на подіум також вийшло подружжя Пономарьових… Олександр Пономарьов перед дефіле зізнався, що страшенно хвилюється, бо ніколи раніше цього не робив, і взагалі це не його. Найголовніше для Олександра цього вечора, за його словами, «не зашпортатися і не впасти».

Пономарьова прийшов підтримати його друг і кум (хрещений батько сина) генеральний продюсер телеканалу ICTV Олександр Богуцький.

– Сьогоднішня акція, сказав кореспондентові УНІАН Богуцький, – це ще одна нагода, подивившись на гарних дівчат, згадати про те, що презерватив – це другий найкращий друг.

За словами керівника телеканалу, для нього «користуватися презервативом – це все одно, що чистити зуби».

Здавалось би, усі, хто прийшов на акцію Love Fashion AID, глибоко переймаються проблемами поширення ВІЛ/СНІД в Україні. Проте, як з’ясувалося, це не зовсім так.

Наприклад, актор Олексій Вертинський, який разом з олімпійською чемпіонкою зі спортивної гімнастики Лілією Підкопаєвою перевтілилися в бандитську парочку Боні та Клайда від дизайнера Олени Іванової, каже, що він погодився взяти участь в акції, бо йому запропонували «класний прикид». А проблема СНІДу його взагалі не стосується.

– Ой, Господи! – вигукнув він. – Я не хочу брехати, але мені здається, що це мене якось обходить… Бо, якщо я почну ще й про СНІД думати, то в мене не вистачить ні на що часу – абсолютно. Але я з радістю стараюся всіх виручити… Наприклад, якщо раптом у суспільстві пасічників усі бджоли повиздихають і мені скажуть – «треба!», – то я їх теж виручу.

Вертинський зізнався, що користується презервативом.

– Але зовсім не тому, що я того СНІДу боюся, – сказав він, – а тому, що я ще в репродуктивному віці, а аборти ж гріх робити, а так вовтузні практично ніякої.

Колишній стриптизер Ігор Ліхута та його дружина – народна артистка України Таїсія Повалій – прийшли на акцію теж не тому, щоб боротися зі СНІДом, а просто з поваги до родини Олени Франчук – Віктора Пінчука.

– Ми перший раз брали участь у подібному заході, – каже Ліхута. – І ми дали згоду на це лише тому, що ми дуже поважаємо цю сім’ю.

Зіркова пара теж користується презервативами, щоправда, інколи.

Вартий був уваги вихід Ірини Білик у весільній сукні від Сергія Єрмакова із шістьма чоловіками, які їй несли фату. Така кількість чоловічої статі навколо однієї жінки, напевне, символізувала легковажність у сексуальних стосунках, що є теж однією з причин поширення СНІДу.

Учорашня «антиСНІДівська» тусівка не обійшлася без затятого тусовщика – скульптора Олега Пінчука (не плутати з Віктором Пінчуком!).

Скульптор останнім часом помітно схуд – за його словами, аж на 20 кілограмів.

– Я дуже люблю тусуватися, – зізнався він… Мене запитують, а коли ж я працюю. Я кажу, що приходжу додому – і працюю до 6–7 ранку, потім сплю до обіду...

Дефіле закінчилося традиційно – виходом усіх учасників на подіум, які закружляли в танці під мелодію з фільму “Мой ласковый зверь”. Якби не білі надуті кульки (здогадайтесь, що вони нагадували), які кружляли над головою, то можна було подумати, що розпочався черговий тур танців з зірками.

Оксана Климончук