Морозові, виявляється, все зрозуміло

Завтра представники блоку «Наша Україна», Блоку Юлії Тимошенко та Соціалістичної партії України вирішуватимуть питання розподілу посад у межах демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомив лідер СПУ Олександр МОРОЗ після зустрічі з представника “Нашої України” та БЮТ.

Він зазначив, що на сьогодні продовжується робота над узгодженням програмних засад.

На запитання УНІАН, чи досягнуто якихось домовленостей стосовно посади голови Верховної Ради України, О.МОРОЗ зазначив: «Це питання настільки зрозуміле, що ми ще до нього не підходили».

Він також повідомив, що сьогоднішні переговори між потенційними учасниками Коаліції демократичних сил продовжуватимуться до 20.00 – 22.00.