Усенко-Чорна закликає ЦВК не вводити у парламент людей, які вкрали мандат

Заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна закликає колег не встановлювати офіційні результати виборів народних депутатів 28 жовтня у трьох одномандатних виборчих округах: № 11 (Вінниця), № 14 (Жмеринка, Вінницька область) та № 184 (Нова Каховка, Херсонська область).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ініціативу Ж.Усенко-Чорна оголосила на початку засідання ЦВК зі встановлення результатів виборів у 34-х одномандатних виборчих округах.

"Я вважаю неможливою роботу парламенту за умови, коли в ньому будуть працювати депутати, які отримали мандат завдяки маніпуляціям. Якщо у відро з яблуками кинути одне гниле яблуко, згниють усі яблука у відрі. Я прошу - не псуйте цей парламент. Я закликаю виключити з порядку денного встановлення результатів виборів в округах №№11, 14, 184. Ми заводимо людей, які вкрали мандат, підручним засобом використовували "Беркут", окружні комісії та суди", - сказала Ж.Усенко-Чорна.

У свою чергу член ЦВК Юлія Швець, підтримуючи Ж.Усенко-Чорну, запропонувала альтернативний проект рішення про неможливість встановлення результатів виборів у трьох округах. Крім того, за її словами, неможливо встановлювати офіційні результати виборів в окрузі № 11 у зв’язку з відкритим судовим провадженням за позовом щодо неправомірності дій ОВК зі складання підсумкового протоколу. "Тому я вважаю безпідставним встановлення результатів в 11-му окрузі, це є передчасним", - переконана вона.

У свою чергу член ЦВК Ігор Жиденко наголосив, що це питання не є технічним. "Це ключові питання, від яких залежить, чи будуть враховані голоси виборців. Я вимагаю включити це питання й обговорити його", - сказав він.

Проте голова ЦВК Володимир Шаповал нагадав, що, відповідно до законодавства, 12 листопада є останнім днем для встановлення офіційних результатів виборів. "На жаль, дуже часто різними суб'єктами виборчого процесу суди використовуються як технології і засоби маніпулювання", - зазначив він.

Однак під час голосування ініціативу Ж.Усенко-Чорної та Ю.Швець підтримали лише 6 членів комісії, у тому числі голова ЦВК В.Шаповал, його заступник Андрій Магера та члени ЦВК І.Жиденко і Валерій Шелудько.

В.Шаповал також вважає, що, зокрема, по округу № 11 неможливо встановити достовірні результати виборів. "Але ЦВК – не правоохоронний орган. Ми повинні або встановити результати, або визнати неможливим встановлення достовірних результатів. Третього не дано. Проект постанови, яку запропонувала Ю.Швець, не підтримано", - констатував він.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах – №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ) та необхідність проведення в них повторних виборів.

6 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, в якій рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.

У свою чергу, Об’єднана опозиція «Батьківщина», ВО «Свобода» і партія «УДАР Віталія Кличка» вимагали від ЦВК перерахувати всі голоси виборців не лише у п’яти вищезазначених округах, а в 13. Опозиціонери не згодні з рішенням про проведення перевиборів.