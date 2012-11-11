СБУ порушила дві справи за фактами хакерських DDoS-атак

Про це газеті "Дзеркало тижня. Україна" повідомили у прес-центрі СБУ.

У спецслужбі зазначили, що із заявами про такі злочини звернулися глава уряду АР Крим Анатолій Могильов і керівник Центру журналістських розслідувань Валентина Самар.

За фактами DDoS-атак на вказані сайти порушено кримінальні справи за ч.1. статті 361 (незаконне втручання в роботу комп'ютерів, систем і мереж) Кримінального кодексу України.

Видання нагадує, що напередодні виборів хакерських атак зазнали десятки інтернет-ресурсів по всій Україні.

17 жовтня у результаті DDoS-атак «лягли» сайти партій «Батьківщина», «Фронт Змін» і персональні сайти Юлії Тимошенко і Анатолія Гриценка.

28 жовтня з 13.00 список атакованих ресурсів опозиції розширився – до нього додалися персональні сайти Олександра Турчинова і Арсенія Яценюка. У свою чергу, прес-служба ПР заявила про атаку в цей же час на свій офіційний сайт, звинувативши опонентів у блокуванні достовірної інформації і провокації.

Сайти Громадянської мережі «ОПОРА», сайт і два виборчі проекти Комітету виборців України, проекти «Інтерньюз-Україна» Electua.org і сайт «Майдан» були атаковані на годину пізніше за партійні сайти – приблизно, о 14.00.

30 жовтня Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації України повідомила, що в день виборів з 16.04 DDоS-атаки також велися на сайти Центральної виборчої комісії (ЦВК) і Президента України.

Під час виборчої кампанії атак також зазнали безліч інтернет-видань.