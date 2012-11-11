Регіонал назвав заяви членів ЦВК політичним замовленням

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції ПР Леонід Кожара.

"Не є секретом, як формувався нинішній склад ЦВК, тому стає зрозумілим, що позиція людей, делегованих опозиціонерами, продиктована інтересами цих політичних сил.

Зазнавши поразки і не маючи можливості сформувати парламентську більшість, бютівці та їхні ситуативні союзники взялися дискредитувати вибори, проявляючи повну зневагу до волевиявлення громадян", - заявив Кожара, якого цитує прес-служба ПР.

"Якщо хтось відчуває в собі талант до політичної кар'єри, то спочатку треба вийти зі складу комісії, а потім виступати з політичними заявами. ЦВК - це не політичний орган, і його члени повинні залишатися поза політикою", - додав політик, сказавши також, що подібні заяви членів ЦВК підривають імідж України у світі.