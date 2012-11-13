Наймолодший електорат у Кличка, найстарший у комуністів (опитування)

Про це свідчать дані Соціологічної групи «Рейтинг», яка 28 жовтня провела exit-poll «УКРАЇНА-2012». Опитування відбулося на виході з 350 виборчих дільниць. Кількість опитаних - 23 800 респондентів.

Як повідомили УНІАН у Соцгрупі «Рейтинг», лише на Заході України молодь була активна на цих виборах, на решті територій молодь продемонструвала найменшу активність. Водночас, більшість соціологів це прогнозували, оскільки ці тенденції повторюються від виборів до виборів. Так, у структурі виборців молодь у віці 18-29 років становить близько чверті. Водночас, по факту, з тих, що реально прийшли на вибори, молодь у віці 18-29 років становить лише 18%. Так само зменшилася питома вага виборців у віці 30-39 років (з 18 до 15%). Натомість питома вага виборців у віці 50-59 років зросла з 17 до 21%, а виборців у віці 60 і старше – з 25 до 28%.

При більш детальному аналізі з’ясувалося, що найбільший перекіс відбувся у групах 55-64 років (в сторону збільшення) та 18-24 років (в сторону зменшення).

За даними соціологів, наймолодший електорат у партій «УДАР» (32% - у віці 18-29 років або 18% - у віці 18-24%), «Україна – Вперед!» (29% - у віці 18-29 років або 17% - у віці 18-24%) та Радикальної партії Олега Ляшка (23% - у віці 18-29 років або 15% - у віці 18-24%). Партія В.Кличка лідер рейтингу у наймолодших вікових групах.

Аналіз вікової різниці між усіма виборцями і тими, хто взяв участь у голосуванні 28 жовтня свідчить про віковий перекіс, в результаті якого партія УДАР отримала на виборах на 1,5-2% менше, ніж її підтримували. Крім того, переважно лише молодь голосувала на цих виборах за Партію зелених України, за «Зелених», «Зелену планету», «Україну майбутнього», які сумарно отримали більш як 1% підтримки.

Найстарший електорат у Комуністичної партії (23% - у віці 50-59 років і 44% - у віці 60 і старше років). Переважно лише старші люди також голосували за Партію пенсіонерів України.

Крім того, значна частина старших людей у структурі прихильників Партії регіонів (21% - у віці 50-59 років і 33% - 60 і старше років) та «Батьківщини» (25% - у віці 50-59 років і 28% - 60 і старше років).

Партії «Свобода» і «Наша Україна» більше підтримують люди середнього віку.

Жінки переважають у структурі прихильників Партії регіонів (59%), «Україна – Вперед!» (58%) та «Батьківщини» (58%). Чоловіки – у структурі прихильників «Свободи» (56%), «УДАРу» (53%), Радикальної партії Олега Ляшка (53%).

У «Нашої України» та КПУ відносно рівна гендерна структура електорату.

*** Похибка для значень, близьких до 10%, становить не більше 1%, для значень близьких до 20-30% – не більше 1,5-2%.