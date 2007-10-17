Міністри за квотою БЮТ та міністри за квотою НУ-НС (списки)

Блок Юлії Тимошенко та блок “Наша Україна – Народна самооборона” закріпили розподіл посад у майбутньому уряді в коаліційній угоді, текст якої розміщено на офіційних сайтах цих політичних сил.

Так, згідно з угодою, до квоти БЮТ у майбутньому уряді належатимуть: перший віце-прем`єр-міністр, віце-прем`єр-міністр, міністр аграрної політики, міністр охорони навколишнього природного середовища, міністр економіки, міністр палива та енергетики, міністр вугільної промисловості, міністр праці та соціальної політики, міністр промислової політики, міністр транспорту та зв`язку та міністр фінансів України.

Відповідно, до квоти НУ-НС належатимуть: віце-прем`єр-міністр, віце-прем`єр-міністр України з гуманітарних питань, міністр регіонального розвитку, будівництва та архітектури, міністерство внутрішніх справ, міністр закордонних справ, міністр культури і туризму, міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, міністр оборони, міністр освіти і науки, міністр охорони здоров`я, міністр України у справах сім‘ї, молоді та спорту та міністр юстиції України.

На посаду прем’єр-міністра суб`єкти коаліції вносять кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО.