Віце-президент США висловив Януковичу занепокоєння у телефонній розмові
02:48, 14 листопада 2012Політика
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Віце-президент США Джозеф Байден у розмові з Президентом України Віктором Януковичем висловив занепокоєння у зв'язку з недавніми парламентськими виборами.
Байден та Янукович, фото з архіву УНІАН
"Віце-президент Байден говорив сьогодні по телефону з Президентом України Віктором Януковичем, щоб подякувати йому за привітання у зв'язку з виборами, що відбулися минулого тижня", - йдеться в повідомленні Білого дому.
"Нагадавши про сильну зацікавленість Сполучених Штатів у зміцненні відносин з Україною, віце-президент висловив стурбованість у зв'язку з нещодавніми парламентськими виборами в Україні і попросив президента Януковича забезпечити справедливе та прозоре завершення процесу.
Він також закликав Україну жити відповідно до своїх демократичних обіцянок і покласти край практиці вибіркового правосуддя ", - наголошується в документі.
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