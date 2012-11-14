Віце-президент США висловив Януковичу занепокоєння у телефонній розмові

"Віце-президент Байден говорив сьогодні по телефону з Президентом України Віктором Януковичем, щоб подякувати йому за привітання у зв'язку з виборами, що відбулися минулого тижня", - йдеться в повідомленні Білого дому.

"Нагадавши про сильну зацікавленість Сполучених Штатів у зміцненні відносин з Україною, віце-президент висловив стурбованість у зв'язку з нещодавніми парламентськими виборами в Україні і попросив президента Януковича забезпечити справедливе та прозоре завершення процесу.

Він також закликав Україну жити відповідно до своїх демократичних обіцянок і покласти край практиці вибіркового правосуддя ", - наголошується в документі.