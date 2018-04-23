До кого приєднається Литвин?
Більшість опитаних вважає, що Блок Литвина долучиться до тієї політичної сили, яка запропонує йому вигідніші умови. “Залишиться поза коаліцією і торгуватиметься при ухваленні важливих законів”...
Більшість опитаних на веб-сторінці УНІАН – майже 40% – вважає, що Блок Володимира Литвина, який дістане 20 мандатів у новообраному парламенті, долучиться до тієї політичної сили, яка запропонує йому вигідніші умови. 25% гадають, що він приєднається до помаранчевих сил, тобто НУ–НС та БЮТ, 12% – до Партії регіонів та комуністів. Більш як 20% опитаних вважають, що Литвин не приєднається до жодної з політичних сил.
Запитання на УНІАН-сайті сформульовано таким чином: “До кого, на Вашу думку, приєднається Литвин?”.
Результати опитування:
До тих, хто більше запропонує – 39,6%
До помаранчевих фракцій – 25,2%
Ні до кого – 21,1%
До ПР і комуністів – 11,9%
Не знаю – 2,2%
Інше – 0,9%.
Серед власних відповідей характерними є такі: “До грошей”; “Хто більше заплатить”; “До тих, хто більше дасть гарантій”; “Окремо братиме гроші за кожне голосування – хто більше дасть”; “Залишиться поза коаліцією і торгуватиметься при ухваленні важливих законів як з одними, так і другими”; “До Кучми”; “Діятиме залежно від ситуації”; “Ситуативно”; “До ПР і НУ–НС”.
Станом на 18.00, 18 жовтня, в опитуванні взяли участь 2230 респондентів. Дивіться українськомовну та російськомовнуверсії сайту. Опитування триває.