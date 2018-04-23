До кого приєднається Литвин?

Більшість опитаних на веб-сторінці УНІАН – майже 40% – вважає, що Блок Володимира Литвина, який дістане 20 мандатів у новообраному парламенті, долучиться до тієї політичної сили, яка запропонує йому вигідніші умови. 25% гадають, що він приєднається до помаранчевих сил, тобто НУ–НС та БЮТ, 12% – до Партії регіонів та комуністів. Більш як 20% опитаних вважають, що Литвин не приєднається до жодної з політичних сил.

Запитання на УНІАН-сайті сформульовано таким чином: “До кого, на Вашу думку, приєднається Литвин?”.

Результати опитування:

До тих, хто більше запропонує – 39,6%

До помаранчевих фракцій – 25,2%

Ні до кого – 21,1%

До ПР і комуністів – 11,9%

Не знаю – 2,2%

Інше – 0,9%.

Серед власних відповідей характерними є такі: “До грошей”; “Хто більше заплатить”; “До тих, хто більше дасть гарантій”; “Окремо братиме гроші за кожне голосування – хто більше дасть”; “Залишиться поза коаліцією і торгуватиметься при ухваленні важливих законів як з одними, так і другими”; “До Кучми”; “Діятиме залежно від ситуації”; “Ситуативно”; “До ПР і НУ–НС”.

Станом на 18.00, 18 жовтня, в опитуванні взяли участь 2230 респондентів. Дивіться українськомовну та російськомовнуверсії сайту. Опитування триває.