Литвин каже, що за новим Регламентом комуністи не мають права на фракцію

12:22, 19 листопада 2012
Політика
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У КПУ в наступному складі парламенту може виникнути проблема із створенням фракції.

Володимир Литвин, Петро Симоненко і Віктор Янукович під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій парламенту. Київ, 7 липня

Як повідомляє УНІАН, про це на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту сказав голова Верховної Ради України Володимир Литвин.
За його словами, у змінах до Регламенту ВР «деякі міни закладені».

В.Литвин зауважив, що, наприклад, «фракція може бути створена тією політичною силою, яка на виборах дістала підтримку не менше 5% виборців та має представників, обраних у мажоритарних округах».

«Якщо фракція, маючи 30 людей, не має представників, обраних у мажоритарних округах, якщо йти формально за логікою, то вона не може мати своєї фракції», - зазначив В.Литвин.

Як відомо, жоден представник КПУ не здобув перемогу в мажоритарному окрузі, тобто у ВР наступного скликання будуть лише ті представники КПУ, які пройшли за списком цієї політичної сили.

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