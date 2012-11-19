Литвин каже, що за новим Регламентом комуністи не мають права на фракцію

Як повідомляє УНІАН, про це на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту сказав голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

За його словами, у змінах до Регламенту ВР «деякі міни закладені».

В.Литвин зауважив, що, наприклад, «фракція може бути створена тією політичною силою, яка на виборах дістала підтримку не менше 5% виборців та має представників, обраних у мажоритарних округах».

«Якщо фракція, маючи 30 людей, не має представників, обраних у мажоритарних округах, якщо йти формально за логікою, то вона не може мати своєї фракції», - зазначив В.Литвин.

Як відомо, жоден представник КПУ не здобув перемогу в мажоритарному окрузі, тобто у ВР наступного скликання будуть лише ті представники КПУ, які пройшли за списком цієї політичної сили.