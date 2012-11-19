Путін і Янукович обговорили «широке коло питань»
13:27, 19 листопада 2012Політика
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Президенти Росії й України Володимир Путін і Віктор Янукович обговорили сьогодні по телефону співробітництво в енергетиці.
Президенти поговорили по телефону
Про це повідомив журналістів прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає РІА «Новости».
“Глави держав обговорили досить широке коло питань двосторонніх відносин. Крім того, відбувся обмін думками щодо співробітництва в енергетичній сфері", - сказав Д.Пєсков.
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