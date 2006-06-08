Мороз близький до посади спікера ”як ніколи”

Завтра представники блоку "Наша Україна", Блоку Юлії Тимошенко та СПУ планують зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, щоб обговорити принципи формування коаліції.

Про це сьогодні сказав перший секретар політради СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ після завершення переговорів, повідомляє “Українська правда”.

"Як тільки повернеться Президент (з Нідерландів), плануємо завтра (зустрітися) у повному складі у Президента", - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, сьогодні на переговорах сторони не досягли компромісу у питанні НАТО, оскільки СПУ "категорично виступає проти будь-яких формул, що ведуть до вступу в Альянс раніше, ніж буде проведено референдум з цього приводу".

На запитання, чи наблизився сьогодні лідер СПУ Олександр МОРОЗ до посади спікера, Й.ВІНСЬКИЙ сказав: "Як ніколи".

Водночас, за його словами, про персоналії на сьогоднішній зустрічі не йшлося. "Ми взагалі таку розмову не ведемо, ми жодного разу не вели торгів з приводу посад, і не будемо вести. Ми будемо переконувати наших партнерів, що конфігурація, яку ми пропонуємо, є вигідною і їм, і нам, що це не шкурні інтереси", - наголосив депутат.

У свою чергу представник блоку “Наша Україна” Анатолій КІНАХ повідомив, що, окрім посади спікера, існують суперечки щодо інших посад, призначення на які належить до компетенції Президента. "Наша чітка позиція, що ці посади не можуть бути внесені у загальну квоту (коаліції)", - наголосив А.КІНАХ.

За його словами, при призначенні треба враховувати результати виборів, а також професійні якості кандидатів на посади, "незважаючи на те, яка політична сила його висуває".