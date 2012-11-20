Експерт: «Закон Хомутинніка» призведе до появи чорного ринку валюти

П’ятнадцятивідсотковий податок на валютні операції запропонований регіоналом Віталієм Хомутинніком у короткостроковій перспективі призведе до появи чорного ринку валюти, приховування валютної виручки як експортерами, так і фізичними особами, та панічних настроїв в суспільстві.

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Про це в ефірі «5 каналу» заявив колишній виконуючий обов’язки міністра фінансів України Ігор Уманський

«Насправді, на моє глибоке переконання, – це певні такі панічні схеми. Це може на певний час, поки не зорієнтується суспільство, не зорієнтується ринок як працювати у нових умовах і в нових правилах гри, цей короткий проміжок часу гривню укріпить. Але, насправді, це призведе до появи сірого, або чорного валютного ринку – перше. Друге – вже сьогодні ми бачимо в засобах масової інформації і в спілкуванні з людьми і з експертами панічні настрої, що не призведе до покращення ситуації. І третє – це призведе до приховування валютної виручки як експортерами, так і фізичними особами, які заробляють гроші за кордоном і привозять їх в Україну. Насправді, ми отримуємо в короткостроковій перспективі, через місяць, або максимум два, абсолютно зворотній ефект», - заявив Уманський.