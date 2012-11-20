Азарова обрали почесним членом Асоціації кардіохірургів України

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний диплом главі уряду вручили сьогодні під час відвідання Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова (НІССХ).

Також під час відвідування інституту, поспілкувавшись з фахівцями-кардіологами, М.Азаров зазначив, що необхідно ухвалити державну програму з кардіології та кардіохірургії, яка має дати відповідь на запитання, як налагодити якісну діагностику, лікування та профілактику серцево-судинних захворювань.