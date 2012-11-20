Тюремники кажуть, що за новим КПК триматимуть у СІЗО менше людей

Про це у коментарі Тиждень.ua розповів начальник управління зовнішніх комунікацій ДПтС Ігор Андрушко.

За його словами, у слідчих ізоляторах, яких в Україні 32, зараз утримується трохи менше 40 тисяч осіб. Кримінальні справи стосовно майже 25 тисяч осіб вже передані в суди, які будуть визначати запобіжні заходи для них.

«Менша частина перебуває під слідством, якщо можна так сказати, слідчо заарештовані», - зауважив І.Андрушко.

Представник пенітенціарної служби пояснює, що новий КПК передбачає введення альтернативних запобіжних заходів - грошової застави та домашнього арешту, що і дозволить розвантажити слідчі ізолятори.

І.Андрушко прогнозує «зменшення потоку надходження осіб до слідчих ізоляторів» приблизно на 3 тисячі людей.

«Ми очікуємо, що розвантаження буде з нового року», - додав він.

«Сьогодні будуть тільки перші кроки для того, щоб виконувати ці всі нововведення по новому КПК. Не звільнення, а перші юридичні кроки – подання відповідні, документальні оформлення тощо», - пояснив І.Андрушко.

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, набув чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс України.