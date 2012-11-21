Хорошковський: вступ України до Митного союзу - поза законом

10:35, 21 листопада 2012
Політика
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Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський наголошує, що питання вступу України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану знаходиться поза законом.

Хорошковський нагадав про національне законодавство

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Першій конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства.
«Що стосується вступу (до Митного союзу – УНІАН) - це поза законом», - сказав В.Хорошковський.

Він нагадав, що у національному законодавстві чітко визначена європейська перспектива України.

За словами першого віце-прем’єра, «всі, хто не виконує законодавство щодо європейської інтеграції, зрозуміло, де знаходяться, – поза законом».

Водночас В.Хорошковський зауважив, що Україна не може відмовлятись від взаємовигідних економічних зв’язків зі своїми східними партнерами.

«Економіку ніхто не відміняв, і їсти хочеться щоденно. А це означає, з економічної точки зору ми не можемо на сьогоднішній день закрити ту історію, той досвід і ті напрацювання, які у нас є в економічній сфері з нашими східними партнерами, і сказати: «Вибачте, ми до вас стаємо спинами і працюємо лише в одному напрямку», - зазначив В.Хорошковський.

Він підкреслив, що це недалекоглядна політика, оскільки співпрацювати необхідно з усіма країнами, й особливо актуальним це питання стає в часи світової економічної кризи.

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