Черновецький запросив Луценка пройти тест на наркотики у прямому ефірі

Мер Києва Леонід Черновецький заявив, що готовий разом з лідером "Народної самооборони" Юрієм Луценком пройти будь-яку перевірку і тести в прямому ефірі "5-го каналу", 1 Національного каналу, ТРК "Київ" і інших на предмет вживання наркотиків або отримання хабарів.

"Я готовий виступити на будь-якому телеканалі з Ю.Луценком з перевіркою його і мене на предмет вживання наркотиків і спиртного. Я також за те, щоб Ю.Луценко пройшов перевірку із застосуванням детектора брехні на предмет хабарництва, у тому числі і щодо провезення наркотиків до України в період його перебування на посту керівника МВС", - повідомляє ЛІГАБізнесІнформ, посилаючись на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як відомо, раніше Ю.Луценко в ефірі "5 каналу" пропонував Л.Черновецькому здати кров для тестування на наявність в ній наркотичних засобів.