Черновецький обіцяє нову гречку

Київська міськрада у своєму стилі. Що не сесія – скандал чи щонайменше – цирк. Якщо сесія відкрита, тобто проходить під наглядом телекамер, котрі змушені констатувати події з сесійної зали лише через екрани в сусідньому приміщенні, – зазвичай чиняться бійки і сварки. Коли ж сесія проходить за сімома печатками – а це відбувається частіше, – згодом довідуємося, що Київрада провела черговий дерибан.

Найгучніший із них відбувся 1 жовтня, коли міськрада роздала бозна-кому майже 2 тисячі гектарів столичної землі (це майже 4% усієї території Києва). Депутати опозиції вже неодноразово заявляли, що тоді не розглядалися навіть проекти рішень. Саме голосування проходило в такому режимі: перше рішення – прийнято, друге – прийнято...

Але за два останніх тижні дещо змінилося. Стали відомі результати парламентських виборів, оприлюднено коаліційну угоду. Ще до затвердження кандидатури прем’єра демократична коаліція збирається прийняти рішення і щодо перспектив столичної влади. Для цього – збираються внести зміни до деяких законодавчих актів України – про призначення позачергових виборів до Київської міської ради та київського міського голови – і проекти відповідних постанов Верховної Ради.

Ще раніше потенційні коаліціянти заявляли про плани домагатися нових виборів міських голів Києва й Харкова. Як висловився сомооборонець Юрій Луценко, “ці міста очолюють два коксохімічних мери”. “Я готовий запросити в цю студію мерів Києва і Харкова, щоб здали кров. Я гарантую результат,” – лякав Луценко в прямому ефірі.

Звичайно, “коксохімічні” міські голови екс-міністра внутрішніх справ не злякалися. Але принаймні один із них, передбачаючи, що зміни до відповідних законів і постанов щодо місцевого самоврядування будуть прийняті, відчув, що пахне смаженим. Мабуть, недарма поповзли чутки про те, ще Черновецький нібито продає Правексбанк.

Тепер він вирішив, що настав час продемонструвати киянам свою толерантність, відкритість і прозорість у прийнятті рішень...

Спершу толерантність до мера продемонстрували самі кияни: під стінами мерії пройшов мітинг на його підтримку. Щоправда, в опозиції вважають, що таким чином “черновецькі” застовпили площу перед мерією, аби її не зайняли прихильники БЮТ.

Під білими прапорами з прізвищем “народнообраного” стояли переважно студенти, проявляючи цілковиту байдужість, що читалася на їхніх обличчях. Я спеціально поспостерігав за ними – цікаво було, хто ж таки в Києві підтримує Черновецького? Гасла типу “ЧЕР-НО-ВЕЦЬ-КИЙ!” услід за хлопчиком-мегафоном повторювали лише кілька фанатичних бабусь...

Далі було вирішено продемонструвати прозорість і чесність прийняття земельних питань Київрадою. Для цього запросили з десяток пенсіонерів, що роками чекають на дозволи приватизувати землю. Цього разу багатьом із них пощастило, хоча й не всі дочекалися рішень зі своїх питань.

Секретар Київради Олесь Довгий після таємничого засідання з роздачею землі 1 жовтня заявляв, що на цю землю люди чекали роками. Як же можна тепер її у них відібрати?

Кворум збирався довго... А ще довше депутати намагалися прийняти показові земельні рішення. Бідолашні пенсіонери, що купчилися кілька годин на прохідній, дочекалися запрошення в сесійну залу.

Бютівці стали вимагати пояснень: за яким принципом підбираються громадяни для виділення їм земельних ділянок. Звісно, не дочекалися. Після чого відмовилися голосувати. І, звісно, будуть проголошені ворогами громадян, оскільки не хочуть допомогти їм у таких простих питаннях.

Ще з’ясувалося, що Кличко промахнувся. Це стало відомо після заяви Олеся Довгого про те, що “навіть силові органи (окружний адміністративний суд Києва, який начебто відхилив позов Віталій Кличка про визнання нелегітимною сесію 1 жовтня. – Авт.) визнали сесію 1 жовтня легітимною”. У відповідь депутат від Блоку Кличка Наталя Новак сказала, що позов було подано “не до того” суду. Тож фракція зробила подання до прокуратури, пізніше буде подано позов до Шевченківського суду. Довгий довго сміявся...

Тепер міська влада обіцяє регулярно, раз на тиждень, і головне – відкрито, з трансляціями і запрошенням журналістів – проводити сесійні засідання. Вочевидь, такими ж частими стануть і піар-акції під назвою “соціальна допомога і розв’язання проблем населення Києва”. Тим часом, поки новостворена коаліція визначатиме спільну кандидатуру на мерські вибори, що за прогнозами, мають відбутися навесні, команда Черновецького вже задекларувала чергову “гречку” – розширення програми “Турбота”.

До зали зайшов САМ, подякував за хорошу роботу депутатам, що залишились у залі. Тобто своїм. І тихо вийшов. Туди, де з-за вікон лунало: “ЧЕР-НО-ВЕЦЬ-КИЙ!”

Дмитро Стаховський