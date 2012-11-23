Політолог: новий Майдан буде, коли молодь збагне, що не має майбутнього

Таку думку він висловив в інтерв’ю «Німецькій хвилі».

Зокрема, говорячи про те, що українська молодь не вийшла цієї осені на масові вуличні протести, як зробили це вісім років тому учасники Помаранчевої революції, В.Небоженко сказав, що "генерація Майдану" дуже розчарована зрадою лідерів, яким вона довірила владу 2004 року, а нове покоління молоді ще накопичує потенціал незадоволення. Ще однією причиною нехоті сучасної молоді до участі у вуличних протестах експерт вважає кволість лідерів нових політичних сил – партій «УДАР» та «Свобода».

Нових революційних "майданів", вважає В.Небоженко, все ж можна очікувати впродовж 2013-2015 років, коли "кількість перейде у якість і нова генерація усвідомить, що в неї немає майбутнього у власній країні, а також розчарується в можливостях реалізації в інших державах".

У тому, що українська молодь вийде на протести, коли з'являться нові ідеї та нові лідери, які будуть здатні ці ідеї реалізувати, переконаний і голова всеукраїнської молодіжної організації Фундація регіональних ініціатив Євген Демченко. "Це мають бути не чергові обіцянки щось дати в обмін на збільшення владних повноважень чи обмеження свободи, а нові ідеї, які б дозволяли людям реалізувати себе у своїй власній країні", – сказав Є.Демченко. Саме таких ідей, на його думку, дуже бракувало під час виборчої кампанії 2012 року, коли було "багато нещирості та бракувало глобального погляду в майбутнє".

Опитування студентів на вулицях Києва підтвердило спрагу молоді до реальних, а не декоративних змін в державі, зазначає «Німецька хвиля».

Це підтверджує і директор Соціологічної служби Центру імені Разумкова Андрій Биченко. За його словами, рівень протестних настроїв в суспільстві взагалі та серед молоді зокрема наразі залишається високим. Більше того, А.Биченко прогнозує подальше зростання незадоволення через погіршення економічної ситуації в державі. Водночас соціолог звернув увагу на те, що це не обов'язково означатиме спалах протестів. "2008 року, коли економічна криза докотилася до України, рівень протестного потенціалу був вищим, ніж 2004 року, коли спалахнула Помаранчева революція. Натомість 2008 року ми не мали жодних вуличних протестів", – сказав А.Биченко.