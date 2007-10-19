Члени ЦВК роз`їдуться до Швейцарії, Польщу та Киргизію

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ і члени комісії візьмуть участь у спостереженні за референдумом та виборами у трьох країнах.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, 19-23 жовтня на запрошення Центральної комісії з виборів та проведення референдумів Киргизької Республіки В.ШАПОВАЛ здійснює робочу поїздку до Киргизстану з метою спостереження за проведенням референдуму. 21 жовтня у цій країні відбудеться всенародне голосування щодо проектів законів „Про нову редакцію Конституції Киргизької Республіки” та „Про нову редакцію Кодексу Киргизької Республіки про вибори в Киргизькій Республіці”. Обидва проекти запропоновано для винесення на референдум Президентом Киргизької Республіки. Референдум проводитиметься згідно з Указом Президента Киргизії та з метою завершення конституційної реформи, удосконалення конституційного устрою й управління, забезпечення реальної участі політичних партій, жінок, молоді, представників різних національностей і соціальних груп у формуванні державних органів влади.

Планується, що під час робочої поїздки В.ШАПОВАЛ зустрінеться з керівництвом Центральної комісії з виборів та проведення референдумів Киргизької Республіки, територіальної і дільничних комісій по проведенню референдуму, а також відвідає кілька дільниць для голосування.

Крім того, голова ЦВК проведе зустріч і обговорить низку актуальних питань з членами Українського товариства Киргизії „Берегиня”.

Згідно з Угодою про співробітництво між Центральною виборчою комісією і Національною виборчою комісією Республіки Польща 19-22 жовтня члени ЦВК Ігор ЖИДЕНКО та Олександр ШЕЛЕСТОВ відвідають з робочою поїздкою Республіку Польща.

Метою цього візиту є участь у спостереженні за проведенням позачергових виборів до сейму та сенату цієї країни.

У цей же час член Центрвиборчкому Валерій ШЕЛУДЬКО перебуває в робочій поїздці до Швейцарської Конфедерації. На запрошення Федерального департаменту закордонних справ цієї держави він здійснюватиме спостереження за проведенням парламентських виборів у кантоні Тургау, які проходитимуть 21 жовтня.