КПУ: Події на Говерлі спровокувала політика Ющенка, і це лише початок

Знищення державних символів України на горі Говерла – це реакція суспільства на політику Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Таку думку висловив кандидат в народні депутати від КПУ Олександр ГОЛУБ, повідомляє сайт КПУ.

“Безумовно, тут є політичний підтекст. Те, що сталося на Говерлі, - це лише початок реакції українського суспільства на намагання Президента нав’язати суспільству профашистську неонацистську політику. Я думаю, що подібні радикальні речі якраз і викликані діями Президента, які не підтримує більшість населення (80%)”, - сказав О.ГОЛУБ, пояснивши, що має на увазі прагнення В.ЮЩЕНКА реабілітувати ОУН-УПА та присвоєння ним звання Героя України Роману Шухевичу.

“Проводячи таку політику, В.ЮЩЕНКО повинен розраховувати, що буде і відповідна відповідь. І вона не забарилася”, - додав він.

Водночас О.ГОЛУБ не вважає події на Говерлі політичним замовленням: “Я приймаю це лише як певний прояв емоцій на політику Президента. Я не думаю, що у цьому є якесь політичне замовлення”.