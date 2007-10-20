КПУ: в Україні незалежних судів немає, але ”формальная ввічливість” не завадить

У Комуністичній партії не вірять у справедливість рішення Вищого адміністративного суду України щодо позову КПУ до ЦВК.

Про це під час круглого столу 19 жовтня заявив кандидат у народні депутати від КПУ Сергій ГМИРЯ, повідомляє прес-служба Компартії.

“Я не впевнений, що ВАСУ ухвалить справедливе рішення, але давайте все ж таки зберігати формальні правила, формальну ввічливість”, - сказав С.Гмиря.

За його словами, нині в Україні немає незалежних судів, «оскільки кожен суд перебуває під чиїмсь впливом, і, в більшості своїй, – під впливом Президента».

“Проте питання про результати дострокових парламентських виборів в суді, і передрікати результат судового розгляду навряд чи варто”, - підсумував С.Гмиря.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня кандидат в народні депутати від КПУ Сергій ГМИРЯ звернувся до Вищого адміністративного суду з позовною заявою про визнання дій Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів протиправними. С.Гмиря також просив суд заборонити газетам «Голос України» і «Урядовий кур’єр» публікувати результати парламентських виборів до рішення справи по суті.

Того ж дня ВАСУ виніс ухвалу, якою заборонив Центрвиборчкому офіційно оприлюднювати результати виборів в газетах «Голос України» і «Урядовий кур’єр» на забезпечення позову С.Гмирі.