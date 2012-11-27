РНБО купила авто на 2,5 мільйона у сина заступника Клюєва

Про це повідомляє сайт «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Придбано нові автомобілі з бензиновими двигунами об’ємом 2,5 л по 250 тис. грн за штуку. Марка авто не повідомляється. РНБОУ вимагала, щоб автомобілі мали двозонний клімат-контроль, іонізатор-ароматизатор повітря, масажне сидіння водія з електрорегулюванням та функцією автозапам’ятовування, обігрів передніх сидінь, зовнішні дзеркала заднього огляду з функцією запам’ятовування та обігрівом, задні та передні паркувальні датчики, CD/МР3-програвач, 4 динаміки+2 високочастотних динаміки, C-box, Bluetooth.

За даними «Наших грошей», засновниками ТОВ «Арма Моторс» є Роман Казанко та Олександр Сівкович, син заступника секретаря РНБОУ Володимира Сівковича.