Акція біля Шевченківського райсуду за суворий вирок Денису Комарницькому, соратнику Черновецького
28 листопада 2012 року о 13:00 у Шевченківському районному суді м. Києва відбудуться судові дебати (перед вироком) у кримінальній справі проти співголови депутатської фракції «Блок Леоніда Черновецького» у Київраді, депутата Київської міської ради Дениса Комарницького. Комарницький обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 398 (насильство щодо захисника), ч. 1 ст. 357 (викрадення офіційного документа), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Під час судових дебатів, під стінами Шевченківського райсуду відбудеться перформанс «Перший пішов!». Учасники випустять у повітря повітряні кульки із зображеннями ватажків «команди Черновецького».
Організатори акції – громадянська кампанія «Форум порятунку Києва», громадська організація «Київський культурний трибунал».
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Віталій Черняховський
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