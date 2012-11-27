Акція біля Шевченківського райсуду за суворий вирок Денису Комарницькому, соратнику Черновецького

28 листопада 2012 року о 13:00 у Шевченківському районному суді м. Києва відбудуться судові дебати (перед вироком) у кримінальній справі проти співголови депутатської фракції «Блок Леоніда Черновецького» у Київраді, депутата Київської міської ради Дениса Комарницького. Комарницький обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 398 (насильство щодо захисника), ч. 1 ст. 357 (викрадення офіційного документа), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Під час судових дебатів, під стінами Шевченківського райсуду відбудеться перформанс «Перший пішов!». Учасники випустять у повітря повітряні кульки із зображеннями ватажків «команди Черновецького».

Організатори акції – громадянська кампанія «Форум порятунку Києва», громадська організація «Київський культурний трибунал».

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Віталій Черняховський

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