Ющенко відкриє засідання Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи
11:54, 21 жовтня 2007Політика
470
22 жовтня о 9-00 відбудеться засідання Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи. В офіційній церемонії відкриття заходу візьме участь Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Ющенко. До порядку денного засідання Ради міністрів оборони ПСЄ включено звіти про діяльність Координаційного комітету РМО ПСЄ та Політико-військового Керівного комітету РМО ПСЄ за 2007 рік та про діяльність багатонаціональної бригади SEEBRIG, виступи представників Об’єднаних командувань НАТО «Неаполь» та «Брунссум» (готель «Хаятт Рідженсі»).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter