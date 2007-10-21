Ющенко відкриє засідання Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи

22 жовтня о 9-00 відбудеться засідання Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи. В офіційній церемонії відкриття заходу візьме участь Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Ющенко. До порядку денного засідання Ради міністрів оборони ПСЄ включено звіти про діяльність Координаційного комітету РМО ПСЄ та Політико-військового Керівного комітету РМО ПСЄ за 2007 рік та про діяльність багатонаціональної бригади SEEBRIG, виступи представників Об’єднаних командувань НАТО «Неаполь» та «Брунссум» (готель «Хаятт Рідженсі»).