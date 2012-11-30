Соратники Луценка поїхали розбиратися з керівництвом Менської колонії

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Володимир Ар’єв.

“Приїхали ми з Юрієм Стецем та Володимиром Філенком у Менську колонію, а начальник втік у Чернігів, навіть кабінет опечатав. Але у Чернігові його зловили Віктор Уколов, Андрій Павловський та Юра Гримчак. Всі разом тепер їдуть сюди”, - цитує УНІАН.

В.Ар'єв зауважив, що депутати вимагають від керівництва колонії поновити права Ю.Луценка на побачення, не обмежувати доступ захисника та надати нормальне лікування.

“Крім того, залишили депутатський запит про фінансову діяльність колонії - а питання є і серйозні”, - додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Ю.Луценко написав заяву на ім’я начальника Менської виправної колонії № 91, в якій наголосив, що у виправному закладі його свідомо доводять до інвалідності.

Ю.Луценко зазначив, що після проведення 8 листопада чергової медичної комісії він не отримав жодної пігулки з прописаних фахівцями МОЗ медпрепаратів.

9 листопада дружина екс-міністра Ірина Луценко заявила, що у її чоловіка виявили серцеві захворювання, додавши, що лікарі неодноразово підтверджували, що він хворіє на портальну гіпертензію, цироз печінки, варикоз вен стравоходу, відкриті виразки шлунку і гепатит.