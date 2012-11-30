Міністр юстиції пояснив порядок вступу до Митного союзу

Про це він заявив в ефірі Шустер Live в п’ятницю.

«Я сумніваюся, що буде можливість такий референдум провести у відповідності з чинним законом», - сказав міністр. За його словами, аби вирішувати подібне питання на референдумі потрібно, аби «були укладені відповідні міждержавні угоди».

«І коли питання ратифікації буде, тоді процедура, яка визначена в Конституції, передбачає, що це має бути винесено на всеукраїнський референдум», додав він.