Міністр юстиції пояснив порядок вступу до Митного союзу
23:33, 30 листопада 2012Політика
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Міністр юстиції Олександр Лавринович заявляє, що аби виносити на референдум питання про вступ України до Митного Союзу, спочатку має бути підписана відповідна міждержавна угода.
Про це він заявив в ефірі Шустер Live в п’ятницю.
«Я сумніваюся, що буде можливість такий референдум провести у відповідності з чинним законом», - сказав міністр. За його словами, аби вирішувати подібне питання на референдумі потрібно, аби «були укладені відповідні міждержавні угоди».
«І коли питання ратифікації буде, тоді процедура, яка визначена в Конституції, передбачає, що це має бути винесено на всеукраїнський референдум», додав він.
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