Лавринович: порушення регламенту не впливає на зміст закону

Про це він заявив в ефірі Шустер Live в п’ятницю, відповідаючи на питання, чи порушувався регламент парламенту в ході ухвалення закону про референдум.

"Що стосується регламенту Верховної Ради України, то я з великим жалем можу погодитися, що він порушується з першого дня його ухвалення, регулярно усіма скликаннями на всіх сесіях. Так, це реалії, які існують в Україні", - сказав міністр.

Водночас він наголосив, що не можна казати, що цей закон був винесений на голосування в раптово, оскільки в першому читанні він був ухвалений, ще у 2010 році. «Це не то, що сьогодні - принесли, завтра - проголосували", - сказав О.Лавринович.

При цьому О.Лавринович висловив переконання, що порушення регламенту під час ухвалення закону, не може вплинути на його зміст.