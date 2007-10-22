Україна приєдналась до Багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО на прес-конференції за підсумками засідання Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи.

«На цій зустрічі Україна приєдналась до угоди про спільні миротворчі сили», - сказав А.ГРИЦЕНКО. Він додав, що наступним етапом стане ратифікація відповідної угоди в парламенті України. А.ГРИЦЕНКО додав, що виконання конкретних місій буде ухвалюватись спільно командуванням миротворчої бригади і Генеральним штабом Збройних Сил України.

Міністр оборони України нагадав, що Україна у минулому році вже забезпечувала транспортування миротворчої бригади країн Південно-Східної Європи з Румунії в Афганістан та у зворотному напряму. Він запевнив, що для України залишається пріоритетом зміцнення свого внеску у миротворчу діяльність для зміцнення безпеки на Європейському континенті.

Крім того, за його словами, учасники зустрічі відзначили, що Україна бере участь у всіх чотирьох операціях НАТО – на Балканах, в Іраку, в Афганістані та в операції «Активні зусилля».