Катеринчук: російська мова має повне право отримати статус регіональної

Голова Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що разом з наданням російській мові регіонального статусу, слід продовжити українізацію системи освіти на південному сході країни. Про це йдеться в коментарі М.КАТЕРИНЧУКА, переданому прес-службою Європейської партії України.

“В останні дні в засобах масової інформації активно обговорюється мій коментар щодо можливості надання російській мові статусу регіональної. Для унеможливлення будь-яких спекуляцій на мовну тему, наголошую – Конституцією України передбачено, що в нашій державі існує лише одна державна мова – українська. Ні я, ні очолювана мною Європейська партія України, ніколи не буде ініціювати змін до основного закону з мовного питання”, - наголошує М.КАТЕРИНЧУК.

“Разом з тим я не заперечую, що прийшов час, коли російська мова має повне право отримати статус регіональної на тих територіях, де живе максимальна кількість російськомовних людей. Відтак, цілком можливе використання російської мови в державних установах на рівні з українською виключно на тих територіях, де російській мові надано статус регіональної”, - зазначає голова ЄПУ.

Дотримуючись принципів та положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, М.КАТЕРИНЧУК наголошує, що Україна зобов‘язана сприяти збереженню та розвитку культурного багатства і традицій всіх народів, які проживають на території нашої держави.

Водночас він вважає, що, не дивлячись на надання російській мові регіонального статусу, слід продовжити українізацію системи освіти на південному Сході країни. “Я наголошую, що за останній рік в Криму не побудували жодної української школи. У Донецьку і Луганську така ж ситуація. Вважаю, що в цих регіонах відсутнє будь-яке сприяння розвитку української мови”, - наголосив М.КАТЕРИНЧУК.